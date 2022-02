Quirinale: Renzi, parole Mattarella davanti a Parlamento efficaci e chiare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rielezione del presidente Mattarella "è stata accolta con un sospiro di sollievo dai tanti che in Italia e all’estero erano preoccupati dalla potenziale instabilità del Paese". Lo afferma nella sua Enews il leader di Italia viva, Matteo Renzi, che aggiunge: "Le parole del presidente davanti al Parlamento riunito in seduta comune sono state efficaci e chiare, specie sulla necessità di cambiare molto sui temi della giustizia, di cui torneremo a occuparci presto. Ma soprattutto il nuovo clima che si è creato mostra - una volta di più - come l’area riformista sia stata decisiva in questa legislatura per sgonfiare i populisti. E come sarà decisiva - con qualunque legge elettorale - nella prossima legislatura". (Rin)