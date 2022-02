Iran: ministro Esteri, nostre richieste su revoca sanzioni non ancora soddisfatte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le richieste espresse dall’Iran sulla revoca delle sanzioni nell’ambito dell’accordo sul nucleare iraniano non sono state ancora soddisfatte nei colloqui di Vienna, ma la squadra negoziale di Teheran “proseguirà i suoi sforzi per raggiungere un buon accordo con serietà”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amirabdollahian, parlando oggi in conferenza stampa con l’omologo finlandese, Pekka Haavisto in visita a Teheran. Rispondendo a una domanda sulla continuazione dell'ottavo round di colloqui a Vienna in programma per domani, Amirabdollahian ha dichiarato: "Ci siamo concentrati sugli ultimi testi raggiunti dopo i negoziati dell'Iran con il gruppo P4+1 (Cina, Francia, Regno Unito, Russia e Germania). Nell'esaminare gli ultimi testi dei colloqui di Vienna, parti delle nostre richieste nel campo della revoca delle sanzioni non sono ancora state soddisfatte". Il ministro degli Esteri iraniani ha sottolineato che nei prossimi giorni il capo negoziatore Ali Bagheri e la sua squadra si concentreranno sul documento da concordare “in cui le varie parti mostreranno il loro ritorno agli impegni previsti” dall’accordo sul nucleare del 2015. Amirabdollahian ha anche espresso la speranza che l'accordo finale venga raggiunto in questa fase, affermando: "Se riusciremo a raggiungere un buon accordo nei prossimi giorni dipenderà dall'iniziativa e dal comportamento dei tre Paesi europei e degli Stati Uniti".(Res)