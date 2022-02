Libri: Istat, nel 2020 produzione -2,6 per cento, +3 per cento lettori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con 82.719 opere librarie pubblicate, il 2020 evidenzia una lieve flessione della produzione editoriale nel primo anno segnato dal Covid-19 (-2,6 per cento in totale). Lo ha rilevato l'Istat nel suo report. La diminuzione delle opere riguarda soprattutto la pubblicazione di edizioni successive (-6,8 per cento sul 2019), mentre c’è una lieve diminuzione delle nuove edizioni (-2,2 per cento) e delle ristampe (-2,1 per cento). La flessione è maggiore in termini di quantità di copie stampate: il calo della tiratura complessiva rispetto al 2019, pari al 7,2 per cento, ha coinvolto soprattutto le nuove edizioni (-9,3 per cento) e le edizioni successive (-13,4 per cento), mentre ha inciso lievemente sulle ristampe (-2,0 per cento), segno di una maggiore valorizzazione del catalogo da parte degli editori. Viceversa, il genere più colpito in termini di tiratura, rispetto al 2019, è quello scolastico (-28,2 per cento). Le opere di genere per ragazzi (comprendenti quelle per bambini) evidenziano invece un forte incremento (+16,5 per cento). In controtendenza anche la micro editoria che manifesta un aumento sia delle opere pubblicate (+12,9 per cento) sia della tiratura complessiva (+8,8 per cento) . (segue) (Ren)