Libri: Istat, nel 2020 produzione -2,6 per cento, +3 per cento lettori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’iniziale chiusura delle librerie, ha evidenziato l'Istat, e le misure di contrasto alla pandemia adottate nel corso dell’anno, hanno portato una quota di invenduto appena più alta dell’anno precedente: nel 2020 il 24,8 per cento degli operatori del settore dichiara giacenza e reso per oltre la metà dei titoli pubblicati (22,1 per cento nel 2019). Tale quota è maggiore per i micro (27,5 per cento) e i piccoli editori (20,1 per cento), abbastanza significativa per i medi (13,5 per cento) e molto più contenuta (solo il 6,3 per cento) per i grandi editori. Il 41,4 per cento della popolazione di 6 anni e più ha letto almeno un libro nell’ultimo anno, dato in lieve aumento rispetto al 2019 (+3 per cento). Il 73,6 per cento dei lettori legge solo libri cartacei, il 9,4 per cento solo e-book o libri on line mentre lo 0,3 per cento ascolta solo audiolibri. Il 16,6 per cento utilizza più di un supporto per la lettura (libro cartaceo, digitale, audiolibro). (Ren)