Piemonte: Cirio, istituiremo fondo emergenza regionale per aiutare settore piscine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I costi di mantenimento per questi impianti sono estremamente elevati con le utenze che arrivano perfino al 40 per cento delle spese complessive per garantirne il funzionamento - ha continuato Cirio -. Lavoreremo insieme all’assessore allo Sport Fabrizio Ricca per trovare tutte le strade possibili, sia a livello nazionale che regionale, per aiutare il comparto ad affrontare questa situazione. Da una parte sollecitando il Governo, affinché vengano stanziati dei ristori che tengano conto di questa criticità, e dall’altra sul nostro territorio istituendo un fondo di emergenza regionale. (segue) (Rpi)