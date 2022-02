Veneto: lettera aperta di 150 insegnanti. “Inaccettabile distinzione tra alunni vaccinati e non”.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ultimo decreto legge sulle norme relative a scuola e Covid sembra non piacere a molti insegnanti. Sono già 150, ma le adesioni stanno crescendo in queste ore, i firmatari di una lettera aperta indirizzata al premier Draghi, al ministro dell'Istruzione Bianchi, al presidente del Veneto Zaia, all’assessore regionale all’Istruzione Donazzan, al direttore dell’Ufficio scolastico regionale Palumbo. L’iniziativa è partita da alcuni istituti comprensivi del trevigiano, ma ha già raccolto consensi in gran parte del Veneto, comprendendo tutti i gradi dell’istruzione dal nido alla secondaria superiore. I firmatari sostengono di apprezzare l’intenzione del Governo di voler ridurre la didattica a distanza e la norma che prevede l’innalzamento del numero di positivi per classe prima di far scattare la sospensione delle lezioni, così come la riduzione della quarantena da dieci a cinque giorni. Totale contrarietà riguarda invece un altro aspetto. “Abbiamo appreso con indignazione la notizia che il nuovo decreto prevede la distinzione di trattamento scolastico tra alunni vaccinati/guariti e alunni non vaccinati. Questa norma ci sembrava già iniqua quando proposta ed attuata nella scuola secondaria; ci risulta ancora più inaccettabile se applicata alla scuola primaria”. Citando gli articoli 3 e 34 della Costituzione, gli insegnanti ribadiscono la propria contrarietà al dover controllare il Green pass per poter accogliere o meno nella scuola dell'obbligo un alunno. “Non ce la sentiamo di guardare negli occhi i nostri alunni e dire loro ‘Tu puoi stare a scuola perché hai un lasciapassare’ sapendo di contraddire quanto insegnato con tanta passione e con tanta convinzione. Questa norma, oltretutto, carica anche gli alunni non vaccinati della scuola primaria di un peso che non è una loro responsabilità, ma una scelta (lecita peraltro) delle loro famiglie”. I firmatari pongo un problema di coscienza e contestano il principio dei provvedimenti appena entrati in vigore. “Per noi insegnanti, il diritto all’istruzione ha il volto di Marco, di Hajar, di Marina, di Andi, di Giacomo… ha il volto di ciascuno dei nostri alunni e delle nostre alunne.A nessun bambino è mai stato chiesto di frequentare la scuola a distanza perché non vaccinato contro epatite B, pneumococco, morbillo. La scuola è un bene e un diritto per tutti i bambini”, chiude la lettera, che è già stata recapitata ai destinatari. (Rev)