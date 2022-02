Aerospazio: Thales Alenia Space apre la strada ai futuri sistemi di navigazione satellitare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Thales Alenia Space, una joint venture Thales (67 per cento) e Leonardo (33 per cento) ha annunciato oggi di essersi aggiudicata un contratto dall'Agenzia spaziale francese Cnes per lo sviluppo di un prototipo Dfmc (a doppia frequenza multi-costellazioni) nell'ambito del sistema Sbas (Satellite-based Augmentation Systems) di prossima generazione, simile ad Egnos – il sistema europeo di navigazione satellitare. Lo riferisce un comunicato stampa. Questo prototipo completerà entrambi i sistemi GPS e Galileo beneficiando dei segnali trasmessi in frequenze multiple per prestazioni migliorate, rivolte in modo particolare alla navigazione aerea e all'atterraggio, ma anche a tutte le applicazioni che richiedono informazioni di posizionamento altamente affidabili e precise. Una volta sviluppato, questo prototipo sarà dispiegato e testato in modalità operativa in condizioni reali mediante un satellite geostazionario. Le prestazioni saranno analizzate in dettaglio secondo criteri internazionali standard come la precisione, la disponibilità, la continuità e l'integrità del servizio. (segue) (Com)