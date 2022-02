Romania: sindaco di Iasi è stato accusato di corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mihai Chirica, sindaco di Iasi (città nel nord-est della Romania), è stato accusato dai procuratori anticorruzione di falso intellettuale e istigazione all'usurpazione di funzione pubblica. Lo riferisce l'emittente romena "Digi24". Sottoposto al controllo giudiziario per 60 giorni, a Chirica non gli è più consentito di esercitare la sua funzione. Chirica e l'ex vicesindaco socialdemocratico, Gabriel Harabagiu, sono indagati dalla Direzione nazionale anticorruzione (Dna) per la firma dei documenti validi per la costruzione illecita di un palazzo. L'Unione salvate la Romania (Usr), forza di opposizione, considera che il sindaco di Iasi, campione delle cause penali avviate dalla Direzione nazionale anticorruzione (Dna) e dalla Direzione investigativa dei reati di terrorismo e criminalità organizzata (Diicot), debba essere urgentemente destituito dal Partito nazionale liberale (Pnl) e che bisogna organizzare elezioni amministrative anticipate. (Rob)