Giovani: Mandelli (FI) su contrasto bullismo, rafforzare patto educativo con scuole e famiglie

- "Per combattere il bullismo e il cyberbullismo è necessario rafforzare quel patto tra Istituzioni, scuole e famiglie che è volto a sensibilizzare e scoraggiare comportamenti di prevaricazione e di prepotenza, specie in età scolare. Un'azione educativa ispirata al rispetto degli altri è il perno per sconfiggere questa piaga". Lo dichiara il deputato di Forza Italia Andrea Mandelli, vicepresidente della Camera, in occasione della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo. "Riuscire a estirpare il bullismo significa garantire alle future generazioni una società più giusta e più libera che metta al centro il rispetto della persona, prima di tutto", conclude. (Rin)