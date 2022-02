Sardegna: Anap Confartigianato, nell'Isola troppi anziani vittime di truffe via web o telefono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche in Sardegna si moltiplicano gli episodi di truffe online e telefoniche vedono come vittime gli anziani, molti dei quali non sporgono denuncia per vergogna. Lo denuncia l'Anap Sardegna, l'associazione dei pensionati artigiani di Confartigianato, sulla base delle segnalazioni e richieste di aiuto avanzate agli uffici dell’associazione, denunciate alle Forze dell’ordine. "E’ necessario tenere alta la guarda sui raggiri via web e al telefono, un fenomeno che sta dilagando in maniera preoccupante in tutta Italia e anche nella nostra Isola – ha spiegato Paola Montis, presidente di Anap Sardegna - Anche in questi giorni si stanno verificando molti casi soprattutto a danno di anziani, parte dei quali non viene nemmeno denunciato per vergogna". Una delle tecniche più utilizzate in questo momento è quella dello spoofing: "Attraverso la modifica dell’identificativo telefonico – ha aggiunto Montis – i truffatori chiamano spacciandosi per impiegati della propria banca, per operatori di energia elettrica, acqua o gas. I malcapitati destinatari vengono così raggirati e convinti a rilasciare i propri dati sensibili". (segue) (Rsc)