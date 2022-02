Sardegna: Anap Confartigianato, nell'Isola troppi anziani vittime di truffe via web o telefono (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Molte volte può succedere anche che dall’altra parte della cornetta qualcuno si spacci per un tecnico che, con la scusa di fornire supporto digitale, vuole installare un malware nel telefono per rubare dati privati è un allarme molto serio, per questo chiediamo di prestare molta attenzione soprattutto quando si tratta di telefonate che riguardano le banche. "Per questo consigliamo di rivolgersi immediatamente di contattare la propria banca in caso di contatti sospetti – ha concluso la presidente di Anap Sardegna –. Sono spesso gli anziani ad essere vittime di truffe telefoniche di raggiri che spesso portano ad un danno economico importante è un fenomeno da tenere a freno per questo motivo ci facciamo promotori di una corretta e puntuale informazione per evitare ai nostri pensionati di trovarsi in delle situazioni spiacevoli". (Rsc)