Cina-Usa: ministero degli Esteri, "America competes act" infanga nostre politiche

- Il disegno di legge statunitense "America competes act" incarna una "mentalità da Guerra fredda" e "infanga" le politiche adottate dalla Cina sul piano domestico e internazionale. Lo ha dichiarato oggi il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Zhao Lijian, accusando nuovamente Washington di ingerenza negli affari interni della Cina. Le osservazioni del portavoce arrivano dopo che la Camera dei rappresentanti Usa ha approvato con 222 voti a favore e 210 contrari l'"America competes act" per l'anno 2022. La legge non solo punta a rafforzare la competitività degli Stati Uniti in settori strategici come i semiconduttori, ma include diverse misure indirizzate al contenimento economico della Cina e a sanzionare le presunte violazioni dei diritti umani in quel Paese. Il disegno di legge prevede anche l'istituzione di un programma di "osservazione della Cina" all'interno del Servizio diplomatico Usa, col compito di "monitorare e combattere l'influenza negativa" di Pechino. In attesa del voto al Senato, non mancano tuttavia voci di dissenso attorno al nuovo testo legislativo. Judy Chu, deputata democratica californiana di origine cinese e presidente dell'Asian Pacific American Caucus, ha inviato una lettera ai suoi colleghi la scorsa settimana, avvertendo che "la dipendenza dalla paura nei confronti della Cina" come strumento per tutelare la competitività degli Stati Uniti rischia di "incoraggiare la xenofobia". (Cip)