- "'Con i migranti quello che si fa è criminale. Ci sono lager in Libia'. Non si possono applaudire le parole di Papa Francesco, ieri sera 'A che tempo che fa' da Fabio Fazio, senza interrompere il sostegno alla Guardia Costiera libica che deporta le persone in quei lager. Questione di coerenza ma anche di umanità". Lo scrive su Facebook il deputato di Leu, Erasmo Palazzotto. (Rin)