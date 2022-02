Veneto: consegnati da Trenitalia alla Regione altri due convogli ferroviari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sale a 41 la flotta di convogli di nuova generazione che circolano sulla rete ferroviaria del Veneto. Trenitalia ha infatti consegnato alla Regione un altro treno “Rock” a cinque carrozze e un treno “Pop”, che si aggiungono ai 19 Pop e ai 20 Rock già in circolazione. I nuovi convogli, riconoscibili dalla livrea esterna con la bandiera della Regione e il leone di San Marco, rientrano tra i 78 (47 Rock e 31 Pop) previsti dal contratto Regione-Trenitalia, per un investimento di oltre 660 milioni di euro. Il Rock, che conta 605 posti a sedere e 15 postazioni per le biciclette con prese per ricarica di quelle elettriche circolerà sulle linee Bologna-Venezia e Verona-Venezia, nonché su alcune tratte in direzione di Udine, Belluno e Portogruaro. Il Pop, dotato di 301 posti a sedere e 6 postazioni per le bici, è in servizio sulle linee Venezia-Bassano, Venezia-Belluno, Treviso-Portogruaro, Venezia-Mantova e Treviso-Padova. Entrambi i modelli vantano consumi energetici ridotti, l’uso di materiali ecosostenibili per gli interni e oltre il 97% di riciclabilità dei materiali al termine del ciclo di vita. A bordo il comfort è garantito da Wi-Fi, sensori di qualità dell’aria per l’ottimizzazione della climatizzazione e prese elettriche e Usb su ogni posto a sedere.(Rev)