Pnrr: Toti, competitività Paese dipende da capacità programmare

- “La capacità di un Paese dipende dalla competitività che a sua volta dipende dalla capacita di programmare, progettare e mettere a terra i progetti”. Lo ha affermato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, in un breve intervento di saluto in occasione dell’appuntamento “Italia Domani - I dialoghi sul Pnrr” in corso a Genova. A livello locale, ha poi chiarito Toti, “continuiamo a monitorare l’andamento del Pnrr ma anche il complessivo flusso degli investimenti della programmazione. Credo che giornate di confronto come queste - ha rimarcato - siano davvero importanti perché dobbiamo continuare a tenere salde le attività di programmazione comuni fra governo centrale ed enti locali”. (Rin)