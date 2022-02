Vaticano-Slovenia: presidente Pahor in visita per 30mo anniversario relazioni diplomatiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Slovenia, Borut Pahor, è oggi in visita ufficiale presso la Santa Sede. La visita segna il 30mp anniversario dell'instaurazione delle relazioni diplomatiche tra la Repubblica di Slovenia e la Santa Sede ed è un'occasione di confronto su importanti questioni del presente e del futuro. Secondo quanto riferito sul profilo Twitter del capo di Stato sloveno, Pahor ha partecipato alla messa in occasione del 30mo anniversario dell'instaurazione delle relazioni diplomatiche tra la Repubblica di Slovenia e la Santa Sede, che si è svolta presso la tomba di papa San Giovanni Paolo II nella Basilica di San Pietro. Petra in Vaticano donata all'arcivescovo di Lubiana monsignor, Stanislav Zore. (Res)