Siria-Libano: ministro Agricoltura Damasco, previsto aumento importazioni di banane da Beirut

- La Siria aumenta la quantità di banane importate dal Libano. Lo ha annunciato il ministro dell'Agricoltura siriano, Hassan Qatna, informando l’omologo libanese Abbas Hajj Hassan durante un incontro a margine della Conferenza regionale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao) che si tiene a Baghdad. In questa occasione, il ministro siriano ha informato l’omologo che il governo di Damasco ha deciso di aumentare la quantità di banane importate passando da 250 tonnellate a 500 tonnellate per ogni importatore, arrivando ad una quantità totale di 50 mila tonnellate. Il ministro libanese dell’Agricoltura si era recato a fine gennaio a Damasco, dove aveva incontrato l’omologo per discutere dello sviluppo dei rapporti commerciali. Il ministro Hassan ha inoltre incontrato i ministri dei Lavori pubblici e dei Trasporti, rispettivamente Souheil Abdellatif e Zouheir Khozayem per discutere dei dazi doganali imposti da Damasco sui camion libanesi che attraversano il confine.(Res)