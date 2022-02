Covid: Oms e segretariato Commonwealth siglano accordo per rafforzare collaborazione in salute pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretariato del Commonwealth e l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) hanno firmato oggi un memorandum d'intesa in cui si impegnano a rafforzare la loro collaborazione su un'ampia gamma di questioni di salute pubblica di particolare interesse per gli Stati membri e i governi del Commonwealth come la risposta alla pandemia, l'equità dei vaccini, l'avanzamento della copertura sanitaria universale e la costruzione di sistemi sanitari resilienti. Il memorandum, si legge in un comunicato, è stato firmato nel corso di una cerimonia tenutasi presso la sede dell'Oms a Ginevra dal segretario generale del Commonwealth, Patricia Scotland, e il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Nel firmare il documento, le due parti hanno convenuto di collaborare e rafforzare lo scambio di informazioni su sette aree prioritarie: promuovere la copertura sanitaria universale e l'assistenza sanitaria di base; rafforzamento della sicurezza sanitaria globale; promuovere ambienti salubri; promuovere la salute dei gruppi vulnerabili; trasformare l'apprendimento permanente per un impatto sulla salute; costruire una partnership di dati; creare spazio per l'innovazione e lo scambio di conoscenze. (segue) (Res)