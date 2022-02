Covid: Oms e segretariato Commonwealth siglano accordo per rafforzare collaborazione in salute pubblica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Scotland, "l'accesso equo ai vaccini è la priorità politica, economica, sociale e morale più urgente del mondo. Senza un'azione efficace e tempestiva sui vaccini, affrontiamo una crisi sanitaria globale senza fine che ridurrà tutta la nostra ricchezza e sicurezza e il modo più efficace per il mondo di affrontare questa e altre sfide che dobbiamo affrontare, siano esse Covid-19, cambiamenti climatici o copertura sanitaria universale, è lavorare attraverso istituzioni multilaterali come il segretariato del Commonwealth e l'Organizzazione mondiale della sanità. Il memorandum d'intesa che abbiamo firmato oggi - ha proseguito Scotland - dimostra che entrambe le organizzazioni condividono una visione per la cooperazione e l'azione su queste sfide e l'impegno a creare le condizioni affinché le persone in tutto il Commonwealth possano prosperare. È un piacere lavorare con i colleghi dell'Organizzazione mondiale della sanità e spero che questo accordo ci consentirà di lavorare in modo più efficace e produttivo in futuro". Secondo quanto affermato da Tedros, "la partnership è essenziale per garantire che tutte le persone possano raggiungere il massimo livello di salute possibile. Il nuovo accordo tra l'Organizzazione mondiale della sanità e il segretariato del Commonwealth riflette l'importanza della collaborazione per promuovere e proteggere il benessere delle persone. L'impegno dell'Oms a sostenere tutti i Paesi del Commonwealth sarà rafforzato attraverso il nostro impegno a promuovere la copertura sanitaria universale, la sicurezza sanitaria globale e garantire che i gruppi vulnerabili ricevano tutto il supporto necessario per condurre una vita sana", ha aggiunto. (segue) (Res)