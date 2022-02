Covid: Oms e segretariato Commonwealth siglano accordo per rafforzare collaborazione in salute pubblica (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia di Covid-19 ha esercitato un'enorme pressione sui sistemi sanitari globali, in particolare quelli dei Paesi in via di sviluppo con sistemi sanitari più deboli, arrestando i progressi compiuti negli ultimi 20 anni verso il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile relativi alla salute. Ciò, a sua volta, ha messo a rischio la prevenzione e il trattamento di malattie potenzialmente letali, inclusi tumori, diabete, malattie cardiache e malaria. Il Commonwealth è colpito in modo sproporzionato da una serie di malattie prevenibili. I 25 Paesi endemici della malaria del Commonwealth rappresentano il 56 per cento dei decessi per malaria nel mondo e il 54 per cento dei casi di malaria nel mondo. I membri del Commonwealth rappresentano il 40 per cento dell'incidenza globale del cancro cervicale e il 43 per cento della mortalità per cancro cervicale, nonostante abbiano solo il 30 per cento della popolazione mondiale. Il Commonwealth e l'Oms rafforzeranno quindi la cooperazione per intensificare gli sforzi globali per migliorare i risultati sanitari in tutto il Commonwealth. Questa partnership contribuirà anche all'obiettivo condiviso di accelerare l'eliminazione della malaria e del tracoma accecante e di eliminare il cancro cervicale, come universalmente approvato dai capi di governo del Commonwealth. (Res)