Piemonte: Confagricoltura, aumentano prezzi ingrosso verdura ma produttori ci rimettono

- I consumatori pagano di più la verdura, ma ciò nonostante gli orticoltori sono in grande difficoltà, perché con le contrattazioni all'ingrosso non riescono a recuperare i maggiori costi che sostengonoe se non interverrà per stabilizzare i costi energetici molte aziende saranno costrette ad abbandonare la produzione, riducendo la disponibilità dell'offerta. L'allarme lo ha lanciato Ercole Zuccaro, direttore di Confagricoltura Piemonte commentando gli aumenti dei listini del Caat e le conseguenze sui consumatori e i produttori. Secondo i dati diffusi dall'associazione i pomodori sono aumentati del 35 per cento, le melanzane del 37 per cento, i finocchi sono passati da 45 centesimi a 2,30 euro al chilo. (segue) (Rpi)