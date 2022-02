Russia-Usa: Cremlino, relazioni con Occidente molto tese a causa dell'Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni tra la Russia ed i Paesi occidentali restano molto tese poiché questi ultimi preferiscono discutere in modo molto esaltato della presunta imminente invasione russa dell'Ucraina. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, in un briefing, aggiungendo che negli ultimi giorni non c'è stata alcuna novità sul tema delle trattative sulle garanzie di sicurezza. A tal proposito Peskov ha sottolineato che gli interlocutori occidentali della Russia preferiscono evitare di menzionare questo argomento, ponendo l'accento sulla crisi in Ucraina. (Rum)