Cipro: ministro Esteri Kasoulides, via embargo su aeroporto Ercan per salvare Varosha

- Una proposta per annullare l'embargo internazionale nell'aeroporto Ercan, a Cipro nord, è "l'unico modo per salvare Varosha" per i greco ciprioti, anche se potrebbe essere troppo poco e troppo tardi visto che la parte turco cipriota considera non più negoziabile la situazione nel quartiere abbandonato di Famagosta. Lo ha affermato il ministro degli Esteri cipriota, Ioannis Kasoulides, parlando oggi alla radio nazionale cipriota. Recatosi recentemente in visita negli Stati Uniti, il ministro degli Esteri cipriota ha spiegato che Washington apprezza le misure per la costruzione della fiducia proposte da Nicosia. Nei giorni scorsi il leader turco cipriota, Ersin Tatar, ha scartato invece ogni misura di costruzione della fiducia che includa l'aeroporto Ercan, non riconosciuto ufficialmente da nessun Paese se non dalla Turchia, e il quartiere di Varosha. "Quando valutiamo la proposta, ovvero la restituzione di Maras (nome turco di Varosha) e l'aeroporto di Ercan aperto a voli diretti sotto gli auspici dell'Onu, non possiamo accettare una tale cosa", ha dichiarato Tatar. Il ministro cipriota Kasoulides ha affermato che tali sforzi andrebbero tuttavia perseguiti, anche grazie al sostegno di Usa e Ue. "Con questo scambio, i turco ciprioti non avrebbero alcun pregiudizio per dire che sono isolati", ha osservato Kasoulides rimarcando che questo è "l'unico modo per salvare Varosha". (segue) (Res)