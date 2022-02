Cipro: ministro Esteri Kasoulides, via embargo su aeroporto Ercan per salvare Varosha (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel fine settimana il portavoce del governo cipriota, Marios Pelekanos, ha evidenziato che Nicosia è pronta ad usare "tutti gli strumenti disponibili" per arrivare alla ripresa dei negoziati mediati dall'Ue sulla questione nazionale. "L'impasse è dovuto all'intransigenza della Turchia e della parte turco cipriota", ha affermato Pelekanos ricordando che il presidente cipriota Nicos Anastasiades nel 2018 aveva concordato con il leader turco cipriota Mustafa Akinci un percorso per la ripresa dei negoziati. "A ciò è seguita l'elezione di Ersin Tatar come capo della comunità turco cipriota e da allora abbiamo avuto un ostacolo chiamato intransigenza turca", ha osservato il portavoce rimarcando che serve un "dialogo creativo che ci porti alla soluzione al problema cipriota". "La nostra parte continuerà ad utilizzare ogni strumento utilizzabile per raggiungere i nostri obiettivi", ha concluso. (Res)