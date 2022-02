Francia-Germania: incontro tra ministri Economia oggi a Parigi, focus su nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia e delle Finanze francese, Bruno Le Maire, incontra oggi a Parigi il ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck per discutere, in particolare, del “ruolo che il nucleare dovrà giocare nella politica energetica dell'Ue”. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, ricordando che Francia e Germania sono divise sulla questione. Parigi ha, infatti, sostenuto l'inserimento del nucleare come energia sostenibile nella tassonomia verde della Commissione europea, mentre Berlino si è dichiarata fermamente contraria. (Geb)