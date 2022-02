Spagna: fonti stampa, Procura verso archiviazione di tre indagini su re emerito Juan Carlos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Procura nazionale spagnola sarebbe sul punto di archiviare le tre inchieste giudiziarie a carico dell'ex re Juan Carlos che dall'agosto del 2020 vive in esilio volontario negli Emirati Arabi Uniti. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Europa Press". Per quanto riguarda l'inchiesta di "Jersey", la procura stava esaminando la presunta esistenza di un conto bancario con 10 milioni di euro a nome dell'ex capo di stato sull'isola di Jersey, un paradiso fiscale. Tuttavia sarebbe emerso che dal 2004 a 2021 non ci sarebbero prove che Juan Carlos "sia stato beneficiario del trust Jrm né che abbia ricevuto qualsiasi importo nei suoi conti". Un'altra inchiesta è legata agli 80 milioni di euro di commissioni occulte per l'aggiudicazione nel 2011 del progetto dell'alta velocità alla Mecca da parte di un consorzio di imprese spagnole. L'ultimo filone d'indagine fa riferimento ai possibili crimini derivati dall'uso da parte dell'ex monarca di carte bancarie con fondi opachi che avrebbero avuto origine in donazioni fatte dall'uomo d'affari messicano Allen Sanginés-Krause. Le carte sarebbero state utilizzate tra il 2016 e il 2018, quando il re emerito aveva già abdicato. L'importo delle transazioni supererebbe i 120 mila euro, limite oltre il quale è considerato un reato fiscale in Spagna. (Spm)