Ucraina: ministra Esteri britannica Truss attesa giovedì in visita in Russia

- La ministra degli Esteri britannica, Liz Truss, volerà in Russia giovedì per cercare di allentare le tensioni al confine ucraino. Come riferisce il quotidiano “The Times”, nella prima visita di un ministro degli Esteri in quattro anni Truss a Mosca chiederà di "ridurre l'escalation e desistere da effettuare un’aggressione". Nei colloqui con l’omologo russo Sergej Lavrov, Truss dovrebbe specificare il danno che un'invasione provocherebbe ai cittadini e all’economia russa, affermando che il Cremlino rischia di bloccarsi in "pantano prolungato". Ieri sera Truss ha twittato: "I tentativi russi di sovvertire l’ordine e minacciare l'Ucraina sono chiari. Le azioni della Russia mostrano che le loro affermazioni di non avere piani per invadere sono false”. Truss ha quindi ribadito il sostegno della Nato all’Ucraina. (Rel)