Roma: controlli in zona metro Rebibbia, tre arresti e 10 denunciati (2)

- In particolare 4 persone sono state denunciate per spaccio di sostanze stupefacenti, 3 per l'inottemperanza all'ordine di allontanamento del Questore; 1 per porto di oggetti atti ad offendere; 1 per rifiuto di fornire le generalità; 1 per resistenza. Inoltre sono stati sequestrati 194,66 grammi di sostanza stupefacente tra cocaina e hashish. Sono state identificate complessivamente 872 persone, di cui 16 sono state accompagnate in ufficio per identificazione. 3 gli stranieri irregolari espulsi; 3 quelli denunciati per l'inottemperanza al decreto del Questore. Sono stati effettuati 36 posti di controllo, nei quali sono stati controllati 220 veicoli. Quattro le sanzioni al codice della strada contestate, 1 veicolo sottoposto al fermo poiché circolava senza carta di circolazione. Sono stati ispezionati 15 esercizi commerciali, ed elevate 15 sanzioni amministrative ai titolari di queste attività; 1 minimarket della zona è stato chiuso per inosservanza della normativa anticovid e, inoltre, sono stati controllati 622 green pass. (Rer)