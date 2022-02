© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa notte è esplosa una bomba carta nel comune di Frattamaggiore (Na). Secondo i carabinieri della compagnia di Giugliano, la deflagrazione avrebbe danneggiato il cancello di uno stabile. Non risultano persone ferite e sono ancora in corso indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto. (Ren)