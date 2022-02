Bulgaria: Covid, possibile abolizione certificato verde da marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il certificato verde potrebbe essere abolito nel mese di marzo in Bulgaria in quanto il suo "prezzo politico" sta diventando troppo elevato per il governo. Lo ha affermato la consigliera del premier bulgaro Kiril Pekov per la gestione della pandemia del Covid-19, Radka Argirova, parlando all'emittente "Nova Tv". Secondo Argirova, il picco dovuto alla variante Omicron in Bulgaria verrà raggiunto tra l'8 ed il 10 febbraio, dopo di che verrà abolito il certificato verde per l'accesso nei luoghi al chiuso. In particolare, secondo la virologa consulente del governo di Sofia, il certificato verde verrebbe abolito quando l'occupazione dei letti in terapia intensiva calerà sotto il 5 per cento, uno sviluppo che potrebbe avvenire "entro le prossime sei settimane".(Seb)