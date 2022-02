Ucraina: separatisti Donetsk, mercenari dalla Polonia giunti nel Donbass

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Militari mercenari giunti dalla Polonia sono arrivati nel Donbass per unirsi alle forze di sicurezza ucraine, nella zona dell'operazione delle forze congiunte gestita da Kiev. Lo afferma un rappresentante del dipartimento della milizia dell'autoproclamata repubblica popolare di Donetsk, costituita da ribelli filorussi. In particolare è stata rilevata la presenza di due gruppi armati fino a 20 persone in abiti misti di tipo tattico nell'area dell'insediamento di Popasnaya. "Nel corso di ulteriori ricognizioni, è stato stabilito che queste persone parlano polacco e sono arrivate per svolgere compiti nell'area di responsabilità della 24ma brigata meccanizzata", ha spiegato la fonte. Secondo il rappresentante dell'autoproclamata repubblica, il compito di questi militari è quello di condurre, insieme alle unità delle forze armate ucraine, sabotaggi mirati e "atti terroristici" volti a distruggere infrastrutture sociali ed intimidire la popolazione locale. (Rum)