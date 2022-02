Germania: produzione in calo dello 0,3 per cento a dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione della Germania ha subito a dicembre del 2021 un declino dello 0,3 per cento, causato dall'offerta carente di materiali su scala globale e dalla crisi delle catene di approvvigionamento internazionali. È quanto comunicato dal ministero dell'Economia e della Protezione del clima tedesco. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il dato comprende i settori dell'industria, dell'edilizia e dell'energia. Allo stesso tempo, il dicastero ha corretto al rialzo il risultato di novembre dello scorso anno, dal -0,2 allo 0,3 per cento. Nel 2021, la produzione in Germania ha registrato un aumento del 3 per cento su base annua, ma è è stata inferiore del 5,5 per cento rispetto al 2019, l'ultimo anno prima della crisi del coronavirus. Tuttavia, a dicembre, la sola industria ha sperimentato una crescita della produzione dell'1,2 per cento, confermando la tendenza positiva dei tre mesi. Per l'energia e l'edilizia, si segnalano invece decrementi dello 0,7 e del 7,3 per cento. (Geb)