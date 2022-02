Siria: Unicef incontra bambini sopravvissuti ad attacco prigione Al Sinaa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unicef ha incontrato alcuni dei bambini ancora reclusi nel centro di detenzione Al Sinaa nel quartiere di Ghwayran, ad Al Hasakah, nel nord-est della Siria. Lo dichiara Bo Viktor Nylund, rappresentante dell'Unicef in Siria in un comunicato stampa. “Per almeno dieci giorni, questi bambini, che hanno vissuto in condizioni terribili nel centro di detenzione di Ghwayran, molti di loro per anni, sono stati testimoni e sono sopravvissuti all'intensificarsi della violenza all'interno e intorno alla prigione in seguito all'attacco di metà gennaio. Nonostante siano ora accessibili alcuni dei servizi di base, la situazione di questi bambini è incredibilmente precaria”, ha dichiarato il rappresentante Unicef. “I bambini non avrebbero mai dovuto trovarsi in quel luogo. L'Unicef sta lavorando per fornire subito sicurezza e assistenza ai bambini, mentre continuiamo a chiedere a tutte le parti interessate di trovare immediatamente soluzioni a lungo termine nel superiore interesse dei bambini”, ha aggiunto. Nylund sottolinea che l’Unicef riconosce lo sforzo delle autorità locali per stabilizzare la situazione dentro e fuori la prigione, precisando che il lavoro fatto per valutare le condizioni dei bambini e supportare la loro cura e protezione “è stato prezioso e deve continuare”. Anche i danni nell'area circostante sono significativi. (segue) (Res)