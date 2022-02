Siria: Unicef incontra bambini sopravvissuti ad attacco prigione Al Sinaa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le case sono state distrutte, colpendo un numero stimato di 30.000 persone. È urgente supportare ogni sforzo, anche da parte del governo della Siria e delle autorità locali, per fornire assistenza immediata alle popolazioni colpite”, ha dichiarato Nylund. L'Unicef conferma di essere pronto a contribuire a sostenere un nuovo luogo sicuro nel nord-est della Siria per prendersi cura dei bambini più vulnerabili - alcuni anche di 12 anni. “I bambini non dovrebbero mai essere detenuti perché associati a gruppi armati. I bambini associati e reclutati dai gruppi armati dovrebbero sempre essere trattati come vittime del conflitto”, ha affermato Nylund. L'Unicef “continua a chiedere l'immediato rilascio dei bambini nella prigione di Ghwayran e in tutti i centri di detenzione nel nord-est della Siria, e che vengano affidati a coloro che si occupano della protezione dei bambini”, ha dichiarato il rappresentante dell’Agenzia Onu. “Chiediamo agli Stati membri dei bambini stranieri di rimpatriare urgentemente questi bambini, in linea con il loro superiore interesse. L'Unicef è pronto a facilitare il rimpatrio rapido e sistematico dei bambini stranieri e il reintegro dei bambini in Siria nelle loro comunità di origine”, ha affermato il rappresentante dell’Agenzia Onu. “Il momento di agire è adesso. Per le decine di migliaia di bambini bloccati nel nord-est della Siria, ogni giorno conta. L'attuale ritmo di rimpatrio e reintegro dei bambini bloccati nel nord-est della Siria è decisamente troppo lento. Questo è inaccettabile", ha concluso. (Res)