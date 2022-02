Romania: Covid, governo proroga lo stato di emergenza per altri 30 giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Romania ha deciso la proroga dello stato di emergenza per 30 giorni, a partire dal 7 febbraio. Istituito nel maggio 2020, dopo due mesi di emergenza imposta dalla pandemia di Covid-19, lo stato di emergenza prevede, tra l'altro, l'obbligo della mascherina protettiva all'interno e all'aperto. Nelle località in cui l'incidenza dei casi è inferiore a tre per mille abitanti, la capienza di cinema, teatri e ristoranti è consentita al 50 per cento, mentre laddove il tasso è superiore scende al 30 per cento. Un'ordinanza d'urgenza estende intanto da 24 a 72 ore il limite per la compilazione del modulo di iscrizione digitale all'ingresso in Romania. Le autorità affermano che si sta avvicinando il momento in cui l'emergenza verrà revocata, ma una decisione in tal senso sarà presa solo dopo un'analisi rigorosa. D'altra parte, sono 16.108 i nuovi casi di contagio riferiti nelle ultime 24 ore e 82 i decessi. Dall'inizio della pandemia, in Romania sono stati registrati oltre 2,3 milioni di casi di Covid-19 e più di 60 mila persone hanno perso la vita. Con solo otto milioni di adulti che hanno completato il ciclo vaccinale, la Romania ha il secondo tasso di vaccinazione più basso tra i 27 stati membri dell'Unione europea, dopo la Bulgaria. (Rob)