Paesi Bassi: autorità di controllo contrarie a estrazione del gas a Groningen (2)

- Durante quel periodo, la produzione dovrebbe aumentare da 3,9 miliardi di metri cubi fino a 7,6 miliardi di metri cubi. Ciò è in parte dovuto ai contratti con la Germania. I partiti di opposizione di sinistra in parlamento sono stati particolarmente critici nei confronti di questa notizia, con il leader dei Socialisti, Lilian Marijnissen, che ha affermato come sia chiaro il motivo per cui molti cittadini avevano perso la fiducia nella politica. "Perché il governo e i politici non sono dalla loro parte", ha detto. "Perché il governo è inaffidabile. Perché il governo continua a fare false promesse", ha aggiunto Marijnissen. (Beb)