Libia: il parlamento di Tobruk voterà domani un nuovo premier incaricato

- Inizia una settimana potenzialmente decisiva in Libia. La Camera dei rappresentanti di Tobruk ha fissato per domani, 8 febbraio, una sessione per votare un primo ministro incaricato di formare un nuovo governo che dovrebbe poi ottenere la fiducia del Parlamento e accompagnare il Paese alle elezioni in una data ancora ignota. Oggi gli aspiranti premier dovrebbero essere ascoltati dai parlamentari, che quindi voteranno il giorno successivo. Secondo fonti parlamentari libiche consultate da “Agenzia Nova”, l’ex ministro dell’Interno Fathi Bashagha, originario di Misurata, godrebbe dell’appoggio circa 60 voti su 108 parlamentari che dovrebbero presentarsi a Tobruk per garantire il quorum. Si tratterebbe della maggioranza semplice (50 per cento + 1) dei due terzi dei seggi (108) considerati ancora attivi (162) dal presidente del Parlamento, Aguila Saleh. Numeri che potrebbero essere contestati, ma che creano un serio problema al premier Abdulhamid Dabaiba, il quale non sembra intenzionato a farsi da parte. (segue) (Res)