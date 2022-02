Libia: il parlamento di Tobruk voterà domani un nuovo premier incaricato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferito a “Nova” dal deputato Abdel Moneim al Arfi, eletto nella circoscrizione di Al Marj (Libia orientale), tra gli altri candidati vi sono anche l’ex vicepremier Ahmed Maiteeq e il candidato presidenziale Marwan Ali Omeish. Anche l'uomo d'affari libico Hassan Tatanaki è arrivato a Tobruk - a bordo di un aereo privato - per candidarsi alla carica di capo del prossimo governo, dopo che gli era stato impedito di rientrare nel Paese attraverso i valichi di frontiera terrestri. La Commissione nazionale anticorruzione della Libia ha chiesto la scorsa settimana ai candidati alla carica di primo ministro di presentare i loro rendiconti finanziari a partire dal 3 febbraio. Tale annuncio è considerato da molti osservatori come un vero e proprio avvio delle procedure legali per la nomina di un nuovo premier. (segue) (Res)