Libia: il parlamento di Tobruk voterà domani un nuovo premier incaricato (3)

- L’impressione, spiegano fonti parlamentari libiche a “Nova”, è che Fathi Bashagha, ex pilota d’aerei e influente personalità politica di Misurata con buone entrature anche nell’est della Libia, sia effettivamente in grado di ottenere un mandato per tentare di formare un nuovo governo. Non è detto, tuttavia, che l’ex ministro riesca poi a ottenere la fiducia del Parlamento una volta formata la sua squadra. Se l’attuale premier Dabaiba riuscì nel marzo 2021 a ottenere la fiducia di ben 130 parlamentari in una storica sessione comune del Parlamento tenuta a Sirte, a metà strada fra Tripoli e Bengasi, ad oggi appare ancora improbabile che Bashagha possa ripetere una tale impresa. Il premier libico, inoltre, gode dell'appoggio delle milizie della capitale e del sostegno delle Nazioni Unite. (segue) (Res)