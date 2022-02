Libia: il parlamento di Tobruk voterà domani un nuovo premier incaricato (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua, l'Alto consiglio di Stato della Libia, il “Senato” con sede a Tripoli, afferma di non parteggiare per alcun governo specifico e non si oppone all’eventuale sostituzione del premier Dabaiba, ma allo stesso tempo respinge "l’orientamento unilaterale" della Camera dei rappresentanti di Tobruk. Lo ha ribadito il portavoce del Consiglio di Stato, Muhammad Abdel Nasser, sottolineando l'impegno a tenere le elezioni sulla Base costituzionale, "che è ciò che è stato concordato". Abdel Nasser ha anche avvertito che andare a un referendum costituzionale e cambiare il governo richiederebbe molto tempo, "e questo è ciò che il parlamento rifiuta". (segue) (Res)