Libia: il parlamento di Tobruk voterà domani un nuovo premier incaricato (5)

- L’ingarbugliata situazione politica libica, inoltre, soffre di un grave problema di legittimità. L’attuale premier Dabaiba è stato sfiduciato dal parlamento lo scorso settembre, ma quella votazione si era svolta senza raggiungere il quorum. La Missione delle Nazioni Unite (Unsmil) in Libia considera valida (per la sfiducia) una votazione di 120 voti, basandosi sull’Accordo politico libico del 2015. La prassi (e la logica) vuole che prima di nominare un nuovo premier si debba sfiduciare il capo del governo in carica. Ma Tobruk potrebbe ribattere che il mandato dell’attuale Governo di unità nazionale è scaduto, perché la fiducia conferita nel marzo 2021 era vincolata alle elezioni del 24 dicembre. Siccome il voto è stato rimandato, ragionano in Cirenaica, il premier Dabaiba è da considerarsi decaduto. Chiaramente a Tripoli c’è una interpretazione diversa: il voto è stato rimandato a causa del Parlamento, che ha imposto regole inaccettabili, e il Governo di unità resterà in carica fino allo svolgimento delle consultazioni. (Res)