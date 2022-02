Veneto: progetto di legge bipartisan per la parità retributiva tra uomini e donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà il primo punto all’ordine del giorno della seduta plenaria del Consiglio regionale veneto di martedì 8 febbraio. Si tratta di un progetto di legge che avrà il sostegno trasversale di tutta l’aula e riguarda la parità retributiva tra uomini e donne. L’iniziativa, partita dai consiglieri di minoranza Vanessa Camani, Anna Maria Bigon, Francesca Zottis, Giacomo Possamai, Jonatan Montanariello, Andrea Zanoni, Arturo Lorenzoni, Cristina Guarda, Elena Ostanel e Erika Baldin, avrà l’appoggio anche della maggioranza. Già in sede di approvazione del bilancio regionale lo stanziamento è stato raddoppiato da 50 a 100 mila euro. Tra le “Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra donne e uomini e il sostegno all’occupazione femminile stabile e di qualità”, si prevede di istituire un registro regionale delle imprese virtuose in materia retributiva di genere, riconoscendo loro un punteggio maggiore nella valutazione dei progetti presentati per avvisi e bandi regionali. E’ previsto anche uno “Sportello Donna” per l'erogazione di servizi specifici per l'inserimento e il reinserimento lavorativo delle donne.(Rev)