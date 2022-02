Cina-Monaco: colloqui Xi-Alberto II, focus su cooperazione internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina e il Principato di Monaco dovrebbero rafforzare il dialogo e il coordinamento all’interno delle Nazioni Unite e negli organismi internazionali, agendo di concerto nella tutela del multilateralismo. Lo ha dichiarato il presidente cinese, Xi Jinping, durante un incontro tenuto ieri con il principe Alberto II presso la Grande sala del popolo di Pechino. I due Paesi sono un modello di “relazioni amichevoli e reciprocamente vantaggiose tra economie diverse per cultura e dimensione”, ha detto Xi, secondo cui i legami bilaterali sperimenteranno un “solido sviluppo”. Il leader cinese ha poi sollecitato la controparte ad ampliare gli investimenti nel Paese e a contribuire attivamente alla Nuova via della seta (Bri). Alberto II, da parte sua, auspica di consolidare il rapporto con Pechino in diversi settori, tra cui telecomunicazioni, commercio e sostenibilità ambientale. (Cip)