Cina-Regno Unito: Xi si congratula con la Regina Elisabetta II per Giubileo di platino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, ha inviato un messaggio di congratulazioni alla regina Elisabetta II per il 70mo anniversario della sua ascesa al trono britannico. Per Xi, la sovrana “ha a cuore e sostiene da tempo l’amicizia tra Regno Unito e Cina”, ed è “testimone e promotrice dello sviluppo dei legami bilaterali”. Notando come quest’anno ricorra il 50mo anniversario delle loro relazioni diplomatiche a livello di ambasciatori, Xi ha espresso la speranza che le parti colgano l’opportunità per approfondire la fiducia reciproca, espandere la cooperazione e lavorare insieme per promuovere la “solidarietà internazionale”. Così facendo, ha aggiunto, Cina e Regno Unito promuoveranno “pace, stabilità, prosperità e sviluppo nel mondo”. (Cip)