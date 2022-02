India: Covid, 83.876 nuovi casi e 895 decessi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell’Interno ha prorogato fino al 28 febbraio le linee guida per gli Stati e i Territori dell’Unione per il contenimento della trasmissione del virus. È stata confermata la strategia in cinque punti: contenimento, tracciamento e sorveglianza, gestione clinica, vaccinazione, coinvolgimento della comunità e comportamento adeguato, ovvero uso della mascherina, distanziamento e igiene delle mani. Le restrizioni più severe a livello locale (distrettuale) scattano, per un minimo di 14 giorni, sulla base di due criteri: tasso di positività uguale o superiore al dieci per cento o tasso di occupazione dei posti letto di terapia intensiva uguale o superiore al 40 per cento nell’ultima settimana. La Direzione generale dell’aviazione civile (Dgca) aveva già prorogato fino al 28 febbraio la sospensione dei voli internazionali, in vigore dal 23 marzo 2020 con l’eccezione dei cargo e di quelli specificamente approvati. (Inn)