- Yang Xiaoping, un funzionario della Banca centrale cinese, è stato sottoposto a indagine per sospette violazioni disciplinari. Lo riferisce la Commissione per l’ispezione disciplinare (Ccdi), precisando che Yang ricopriva la carica di direttore presso la filiale dello Yunnan, nella Cina meridionale. In seguito, aveva assunto la direzione provinciale anche dell’Amministrazione statale dei cambi. (Cip)