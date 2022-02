Quirinale: Conte (M5S), ci hanno impedito di portare una donna autorevole al Colle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel Movimento nessuno deve sentirsi indispensabile, nemmeno io". Giuseppe Conte dice a "La Stampa" di aver preso in mano i 5 stelle "per costruire, non per favorire scissioni". Ma anche che "le correnti non possono esistere, si decide la linea insieme, poi la si rispetta". Il caso Belloni è diventato una sorta di giallo. "Ho già chiarito che su quel nominativo non si è arrivati all'ultimo. Quando l'abbiamo proposto a Salvini con Letta eravamo consapevoli che era un nome solido e super partes, lo stavamo vagliando da giorni, fermi restando i passaggi finali interni che ciascun partito si riservava di fare". "Il sì di Salvini - aggiunge - è stata una svolta importante, insieme a quello della Meloni, eravamo a un passo. Poi è intervenuto il partito trasversale che non vuole il cambiamento nel Paese". Si è molto arrabbiato per la dichiarazione arrivata dal ministro degli Esteri a trattativa in corso. E' stata però proprio Belloni a definire Di Maio sempre leale. "Tanto Elisabetta Belloni quanto Paola Severino rispondevano all'identikit che ci eravamo dati: personalità di alto profilo, super partes. In aggiunta, entrambe offrivano l'occasione storica di introdurre un elemento di forte innovazione nel sistema politico italiano eleggendo al Colle una donna per la prima volta". (segue) (Res)