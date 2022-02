Quirinale: Conte (M5S), ci hanno impedito di portare una donna autorevole al Colle (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma Di Maio già il giorno prima del fatidico venerdì aveva detto: 'Elisabetta è mia sorella, si stia attenti a non usare il suo nome per spaccare la maggioranza': "Quelle dichiarazioni mi hanno sorpreso, visto che Di Maio stesso ha sempre sostenuto che i nomi non vanno bruciati. Infatti io in pubblico ho sempre evitato di farli. E non mi sono mai arrivate, all'interno del Movimento e della cabina di regia, obiezioni di sorta. Anzi". Questa insistenza sulla necessità che al Colle andasse una donna è forse sembrata irrispettosa nei confronti di Sergio Mattarella: "Il nostro gruppo parlamentare ha sempre apprezzato Mattarella ma all'inizio non c'era la disponibilità del capo dello Stato e non c'era una sufficiente maggioranza numerica. Siamo un movimento che osa, prova a cambiare le cose. Abbiamo tentato la strada di una donna autorevole al Colle, ce l'hanno sbarrata. Non è mai stata una linea irriguardosa nei confronti del presidente, un'opzione di garanzia che come Movimento abbiamo fatto crescere costantemente nelle votazioni". Quanto a Di Maio, "non so cosa abbia fatto concretamente. So solo che con i capigruppo abbiamo sempre vigilato perché quest'opzione crescesse giorno dopo giorno e rimanesse valida sino alla fine. E aggiungo che la mia più forte premura è che ci fosse un'ampia maggioranza numerica. Condizione che si è realizzata solo la mattina del voto finale, con l'apertura della Lega", ha concluso Conte. (Res)