Centrodestra: Tajani (FI), trovare una sintesi per vincere le prossime elezioni

- "Il centrodestra deve fare un salto di qualità e diventare protagonista della modernizzazione del Paese. Basta con le polemiche e i temi che appassionano solo il palazzo. I nostri valori non cambiano, al centro mettiamo sempre la persona, ma il mondo va avanti. Le bollette dell'energia aumentano. Le aziende italiane del settore agroalimentare non riescono a trovare giovani tecnicamente preparati. Noi che risposte diamo a questi problemi? E' questo che deve chiedersi il centrodestra, se nel 2023 vuole vincere e governare". Lo ha detto a "Libero Quotidiano" Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia e del Partito popolare europeo, politico di lungo corso abituato alle mediazioni, ma è chiaro che sopporta a fatica questa fase, fatta di tatticismi e litigi, soprattutto tra alleati. Il centrodestra esiste ancora "perché c'è il popolo di centrodestra. Il centrodestra politico deve essere trasformato, aggiornato e rafforzato, e non si può certo dire che sia un monolite. Ma con l'attuale legge elettorale non può non esserci". Tajani osserva inoltre che "l'economia va sostenuta con i ristori, ma anche utilizzando tutti gli strumenti del Recovery plan europeo. E il centrodestra di governo deve impegnarsi a realizzare le riforme che lo accompagnano: giustizia, burocrazia, fisco. Senza queste, gli italiani lasceranno lì dove sono quei 1.800 miliardi di euro che oggi tengono nelle casseforti delle banche, perché hanno paura di investirli. E se non investono loro, figuriamoci gli stranieri". (segue) (Res)