Digitale: Chery (StMicroelectronics), mercato dei chip potenzialmente enorme

- Dimenticare il vecchio personal computer. La corsa ai microchip, spiega a "la Repubblica" l'amministratore delegato di StMicroelectronics Jean-Marc Chery è guidata - anche - da caricabatterie per auto elettriche o elettrodomestici: "Oggi una lavatrice ha i semiconduttori di un pc di dieci anni fa. Pensate a cosa c'è dentro un aspirapolvere robot, dai sensori ai microcontrollori". Ottima notizia per i produttori di chip. Del resto St ha chiuso il 2021 con un fatturato in crescita del 25 per cento e un utile netto quasi raddoppiato: "Guardiamo innanzitutto ai differenti mercati. Oggi telecomunicazioni, computer ed elettronica di consumo costituiscono circa il 65 per cento del mercato dei semiconduttori. Il restante 35 per cento è auto e industria in senso ampio, dall'automazione delle fabbriche ai motori elettrici di grandi e piccoli elettrodomestici. Nella seconda metà del 2021 la domanda di chip dedicati ad automotive e industrial ha accelerato, quella per smartphone è tornata a crescere del 3 per cento, così come quella dei server, mentre per i pc è cominciato un rallentamento". Questi 'nuovi' mercati non avranno lo stesso peso dei vecchi: "Non avverrà. È vero che stiamo assistendo a una fortissima digitalizzazione dell'auto, guidata in primo luogo dalla sicurezza, e all'elettrificazione - dettata a sua volta dalle norme imposte dai governi - e poi anche dal fatto che ormai l'esperienza del cliente passa dal software e dall'hardware. Io ho una Maserati e mi piace il rumore del suo motore, ma in un mondo di auto elettriche come potrò sentirlo? Ed è vero anche che in tutto il settore industriale c'è un'accelerazione continua nell'utilizzo di microchip, anche se forse meno visibile". (segue) (Res)